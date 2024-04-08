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عربي-دولي
هلع كبير بين المواطنين.. هل تتعرّض مصر لإعصار مدمر أول أيام العيد؟
Lebanon 24
08-04-2024
|
08:05
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كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في مصر منار غانم، حقيقة تعرّض مصر لإعصار "نيهال" المدمّر خلال الساعات المقبلة.
وخلال تصريحات تلفزيونية، نفت غانم التعرّض لأية أعاصير خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى إمكانية سقوط أمطار.
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وقالت: "البلاد لن تتأثر بأي عاصفة أو إعصار خلال الأيام المقبلة، ولكن سنشهد فرص أمطار خلال أيام العيد، وهي حالة جوية عادية جدا تعودنا عليها في فصل الربيع، والأمطار ستكون عادية".
وأشارت إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس، وبالتالي يحدث مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.
وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن أجواء الليل ستكون أشبه بالأجواء الشتوية، إذ ستكون مائلة للبرودة في معظم المحافظات.
ولفتت إلى وجود نشاط في حركة الرياح مع دخول فترة الليل، وهي غير مثيرة للرمال والأتربة وتعمل على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى عودة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة.
وقد انتشرت حالة من القلق والهلع بين المواطنين في مصر، بعد أنباء عن تعرض مصر لعاصفة خلال الأيام المقبلة. (روسيا اليوم)
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