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عربي-دولي
الإشتباكات تشتدّ في الكونغو.. وعدد القتلى إلى ارتفاع
Lebanon 24
08-04-2024
|
08:05
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نفّذت "مجموعة تعاونية تنمية الكونغو" في قرية غالاي بإقليم إيتوري هجومًا مسلحًا أسفر عن سقوط 25 قتيلاً.
وأشارت المصادر إلى أن "مجموعة تعاونية تنمية الكونغو نفذت عمليات القتل في قرية غالاي الواقعة على بعد 70 كيلومتراً شمال غرب مدينة بونيا.
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وفي السياق، تنقل وكالة "رويترز" عن بانزالا داني، وهو زعيم محلي، وفيتال تونجولو، أحد قادة المجتمع المدني قولهم إنه "تم اكتشاف 15 جثة يوم الأحد بالإضافة إلى 10 جثث تم انتشالها يوم السبت".
وفي سياق متصل، تشهد مخيمات اللجوء اكتظاظاً في أعداد الوافدين من مناطق الصراع، وتتفاقم معها النقص في الغذاء والصرف الصحي والمأوى.
ومنذ شهر شباط، نزح 230 ألف شخص إلى غوما بسبب النزاع الدائر على حركة "مارس 23"، ليصل إجمالي عدد النازحين المقدر عددهم إلى ما يقرب من مليون شخص في جميع أنحاء المدينة.
وتشهد شرق الكونغو صراعات منذ عقود، وترتبط بأكثر من 120 جماعة مسلحة تقاتل من أجل الأرض والسلطة، وفي بعض الحالات، حماية مجتمعاتها.(الميادين)
المصدر: الميادين
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