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عربي-دولي
أدوية وأمراض نفسية.. هجوم حماس أرعب "طلاب إسرائيل" واستطلاع يكشف الكوارث
Lebanon 24
08-04-2024
|
09:01
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نشر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي استطلاعاً جديداً تجريه وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أظهر أنّ أكثر من نصف الطلاب الإسرائيليين باتوا يعانون من الاضطرابات النفسية يومياً بعد السابع تشرين الاول 2023.
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وبحسب الاستطلاع الأول الذي تجريه وزارة التربية والتعليم منذ اندلاع الحرب، والذي بحث تأثير الحرب الحالية على الحالة النفسية للطلاب الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14-18 عاماً، وعلى أنماط سلوكهم، فقد أظهر ارتفاعاً كبيراً في نسبة الطلاب الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.
وأظهرت النتائج أنّ 53% من الطلاب يعانون من اضطرابات عقلية وعاطفية، وأنّ طالباً من كل طالبين في المدارس المتوسطة والثانوية يعاني من اضطرابات عقلية يومياً.
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق أنّ "هناك ارتفاعاً بنسبة 90% في استخدام الأدوية ذات التأثير النفسي في أعقاب الصدمة، التي يختبرها الكثيرون من الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب".
كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ نظام الصحة العقلية في "إسرائيل" يواجه الانهيار، مشيرةً إلى أنّ عشرات الأطباء النفسيين يغادرون إلى بريطانيا نتيجة الإحباط بسبب عبء العمل الثقيل.(الميادين)
المصدر: الميادين
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