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عربي-دولي
هل من صفقة وشيكة مع حماس؟ مسؤول إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
08-04-2024
|
10:21
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كشف مسؤول إسرائيلي أنه لا يرى صفقة وشيكة في الأفق لتبادل المحتجزين مع حماس.
وأضاف في تصريحات تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق محتمل لا تزال كبيرة.
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في السياق ذاته، أكد مسؤول في حماس لوكالة "رويترز" أنه لم يتم إحراز تقدم حتى الآن في محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر عربي إن الولايات المتحدة تسعى لإلزام حركة حماس وإسرائيل بالتوصل إلى هدنة خلال بضعة أيام في المحادثات التي تجري حاليا في القاهرة.
وأضاف المصدر لوكالة أنباء العالم العربي أن الولايات المتحدة طلبت من مصر وقطر الضغط على حماس، بينما تضغط واشنطن على إسرائيل للتوصل لاتفاق لتبادل المحتجزين وهدنة مدتها ستة أسابيع. (العربية9
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