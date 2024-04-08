"مسألة مهمة"... واشنطن تحدد شرطا لقبولها عضوية فلسطين الكاملة

أعلن نائب الممثل الأميركي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أنه لكي تنضم فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو كامل، يجب أن تتوصل إسرائيل والفلسطينيون إلى اتفاق.

وقال وود: "موقفنا (منذ 2011) لم يتغير. مسألة العضوية الكاملة لفلسطين هي حل يجب أن يتفق عليه إسرائيل والفلسطينيون. إنهم بحاجة للتوصل إلى اتفاقية. وهكذا يمكن أن يظهر قرار العضوية الكاملة".

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ومن المقرر أن ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين في طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. حيث تتمتع فلسطين الآن بوضع مراقب.

ويتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، حيث يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

وبما أن القبول بعضوية الأمم المتحدة مسألة جوهرية، فإنه يتطلب موافقة 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 ويطبق حق النقض في هذا السياق.

وفي الجمعية العمومية يعتبر قبول عضو جديد "مسألة مهمة" أيضا تتطلب أغلبية الثلثين، علما أن عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين هي 139 دولة من أصل 193 دولة عضو. (RT)