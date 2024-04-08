بعد نهاية الحرب.. هذا ما يخطط إليه قادة كبار في جيش الاحتلال!

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يستعد عدد من كبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن استقالاتهم بمجرد الإعلان عن نهاية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، وفق ما ذكره عن Ynet الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن ما يمنعهم من الاستقالة هو استمرار إعلان "حالة الحرب".الموقع الإسرائيلي أشار في تقرير، إلى أنه كان هناك أكثر من 20 لواء عسكرياً إسرائيلياً تعمل في قطاع غزة خلال ذروة الحرب الجارية، أما الآن فلم يبقَ في قطاع غزة سوى مقاتلي لواء ناحال.مع ذلك، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تصر على تعريف الوضع في غزة بأنه "حالة حرب"، وربما يكون ذلك لمنع كبار المسؤولين الأمنيين من الاستقالة، لأن استقالتهم ستزيد الضغوط على وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.من جهتها، "يديعوت أحرونوت" قالت في تقريرها إنها علمت من مصادرها أن هناك "ما لا يقل عن 4 من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي ينتظرون تغيير تعريف الوضع العسكري" وإنهاء حالة الحرب في قطاع غزة، للإعلان عن استقالتهم.كما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه على الرغم من مرور 6 أشهر على الحرب في غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تصر على تعريف الوضع الحالي بأنه "حالة حرب".كما قالت الصحيفة الإسرائيلية إنه لم يتبقَّ في غزة سوى عدة مئات من الجنود الإسرائيليين، بعد أن وصل العدد في ذروة "المناورة البرية" الإسرائيلية إلى ما بين 30 إلى 40 ألف جندي إسرائيلي.وتذهب بعض التقديرات إلى أن التفكيك الكامل لقوات حماس وإعلان نهاية الحرب الإسرائيلية على غزة، يحتاج إلى ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات أخرى، وهو يتيح نظرياً للمؤسسة السياسية الإسرائيلية أن تواصل إعلان حالة الحرب حتى عام 2027.مع ذلك، لفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه ما دامت "حالة الحرب" مستمرة، فإن ذلك يعني أن كبار القادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين الذين يرغبون في تحمل المسؤولية عما حدث في 7 تشرين الأول والاستقالة، لن يفعلوا ذلك.(عربي بوست)