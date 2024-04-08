Advertisement

عربي-دولي

الصين تصف قرارات مجلس الأمن بأنها ملزمة... وتدعو إسرائيل إلى تنفيذها فورا

Lebanon 24
08-04-2024 | 12:31
A-
A+
Doc-P-1184826-638482017450770907.jpg
Doc-P-1184826-638482017450770907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ، أن قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل وفورا، داعيا إسرائيل إلى وقف الهجمات على قطاع غزة وفتح المعابر البرية.


وأوضح داي بينغ خلال اجتماع للجمعية العامة: أن "قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل، وهذا لا يمكن التشكيك فيه".
Advertisement


وأضاف: "ندعو إسرائيل إلى الوفاء بجدية بالتزاماتها كعضو في الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يجب عليها أن توقف هجماتها على غزة وعقابها الجماعي للشعب".


كما أكد أنه "يجب رفع الحصار المفروض على غزة والعقبات المصطنعة أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور، وفتح جميع المعابر الحدودية البرية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع، مخلفا دمارا هائلا، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:51 | 2024-04-08
13:43 | 2024-04-08
13:30 | 2024-04-08
12:50 | 2024-04-08
12:36 | 2024-04-08
12:28 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24