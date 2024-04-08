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عربي-دولي
الصين تصف قرارات مجلس الأمن بأنها ملزمة... وتدعو إسرائيل إلى تنفيذها فورا
Lebanon 24
08-04-2024
|
12:31
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أكد نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ، أن قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل وفورا، داعيا إسرائيل إلى وقف الهجمات على قطاع غزة وفتح المعابر البرية.
وأوضح داي بينغ خلال اجتماع للجمعية العامة: أن "قرارات مجلس الأمن ملزمة ويجب تنفيذها بالكامل، وهذا لا يمكن التشكيك فيه".
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وأضاف: "ندعو إسرائيل إلى الوفاء بجدية بالتزاماتها كعضو في الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما يجب عليها أن توقف هجماتها على غزة وعقابها الجماعي للشعب".
كما أكد أنه "يجب رفع الحصار المفروض على غزة والعقبات المصطنعة أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور، وفتح جميع المعابر الحدودية البرية".
ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع، مخلفا دمارا هائلا، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار. (RT)
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