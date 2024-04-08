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عربي-دولي
الإجماع الأميركي الحزبي تجاه إسرائيل انهار.. الضغوط كسرت الولاء
Lebanon 24
08-04-2024
|
13:43
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لأول مرة منذ عقود، بدأ العالم والداخل الأميركي يلتمسُ تراجعًا بالدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، حسب مركز الدراسات الأميركي "War on the rock".
وتطرّق المركز في تقرير له إلى ما يواجهه الرئيس الأميركي، جو بايدن، من ضغوطٍ متزايدة داخل الحزب الديمقراطي تهدف إلى "بذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين الفلسطينيين في غزة".
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وتحدث التقريرعن التحذيرات التي أطلقها مؤخراً زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، من أن يتحوّل الدعم الحزبي لـ"إسرائيل" إلى عامل مضرّ بـ"بقضية مساعدة إسرائيل"، في مقابل التصريح المزامن للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي اتهم فيه الحزب الديمقراطي بأنّه "يكره إسرائيل".
ويلفت التقرير أنه وعلى الرغم من الموقف "الديمقراطي" إلا أنه "من غير المرجّح حدوث تغييرات جوهرية في سياسة الولايات المتحدة حتى يكتسب جيل أصغر من صنّاع السياسة الديمقراطيين النفوذ".
ويضيف، "إذا فعلوا ذلك، فمن غير المرجح أن تصبح سياسة الولايات المتحدة معادية لإسرائيل، ولكن من المرجّح أن يصبح كبار صنّاع السياسة أكثر حذراً بشأن إرسال مليارات الدولارات من المساعدات إلى إسرائيل، وسوف يعيرون اهتماماً متزايداً لوجهات النظر الفلسطينية".
وختم التقرير: "لا ينبغي لإسرائيل أن تفترض بعد الآن أنها تحظى تلقائياً بالدعم الكامل من الولايات المتحدة".(الميادين)
المصدر: الميادين
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