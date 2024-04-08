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البيت الأبيض: تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة حاليا "بيد حماس"

Lebanon 24
08-04-2024 | 13:51
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أعلن البيت الأبيض يوم الاثنين أن حركة "حماس" تتحمل راهنا مسؤولية اتخاذ قرار حول وقف إطلاق النار في غزة، بعدما قدم المفاوضون عرضا بشأن ذلك.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي: "مع نهاية عطلة الأسبوع، تم تقديم عرض إلى حماس، والآن يعود اتخاذ القرار إلى حماس".
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هذا ونفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف الاحتلال وبالتالي لا جديد في محادثات القاهرة".


يشار إلى أن المفاوضات الجارية في القاهرة حضرتها وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة، كما أوضح مصدر مصري رفيع المستوى أن جولة المفاوضات تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.
ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع، مخلفا دمارا هائلا وارتفاعا في حصيلة الضحايا، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار. (RT)
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