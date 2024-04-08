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عربي-دولي

بالفيديو: بايدن يستغل "الكسوف" ويوجه رسالة بالنظارة السوداء

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:35
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نشر الرئيس الأميركي جو بايدن مقطع فيديو قصيرًا على منصة X لتشجيع الأميركيين على ارتداء ما يحمي أعينهم عند مشاهدة كسوف الشمس.
وقال بايدن في مقطع فيديو يظهره وهو يرتدي نظارة الكسوف وينظر نحو السماء من الشرفة خارج الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض: "أيها الناس، استمتعوا بالكسوف، وافعلوا ذلك بحذر لا تكونوا سخيفين".
ومن نفس المكان الذي شاهد فيه ترامب كسوف الشمس في عام 2017، ناشد بايدن الأميركيين بحماية أعينهم.

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 ويسافر بايدن إلى ولاية ويسكونسن التي ستشهد، مثل واشنطن، كسوفًا جزئيًا يوم الاثنين.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إنها ليس لديها تفاصيل لمشاركتها حول ما إذا كان بايدن سينظر إلى هذه الظاهرة.
ويحاول الرئيس الأميركي التفاعل مع الفئات الأصغر سنا في الفترة الأخيرة بعد استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبيته وسط الشباب، بسبب السياسات الأميركية الخارجية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، وأيضا بسبب قلق كثيرين من وضعه الصحي وكبر سنه. (سكاي نيوز)
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