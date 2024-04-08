Advertisement

عربي-دولي

مقترح جديد حول هدنة غزة.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
08-04-2024 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1184868-638482094836476709.jpg
Doc-P-1184868-638482094836476709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت قناة الجزيرة نقلا عن مصادر إلى "أن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار على 3 مراحل".

ويتضمن المقترح عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.
Advertisement

كما يشمل قبول الاحتلال بفتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الجديد يتضمن إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بما في ذلك الشمال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:39 | 2024-04-08
16:09 | 2024-04-08
16:00 | 2024-04-08
15:34 | 2024-04-08
15:23 | 2024-04-08
14:35 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24