مقترح جديد حول هدنة غزة.. هذا ما تضمنه

Advertisement

أشارت قناة الجزيرة نقلا عن مصادر إلى "أن الوسطاء عرضوا مقترحا جديدا في جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة لوقف إطلاق النار على 3 مراحل".ويتضمن المقترح عودة النازحين المدنيين غير المسلحين إلى شمال القطاع دون تحديد أعدادهم.كما يشمل قبول الاحتلال بفتح شارعي الرشيد وصلاح الدين وتمركز قواتها على بعد 500 متر منهما.وأشارت المصادر إلى أن المقترح الجديد يتضمن إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة بما في ذلك الشمال.