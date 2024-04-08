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عربي-دولي

قيادي في حماس: المقترح الأخير المقدم لنا نعتبره عرضا إسرائيليا مرفوضا

Lebanon 24
08-04-2024 | 15:23
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أعلن القيادي في حماس محمود مرداوي، مساء يوم الاثنين، رفض المقترح الأخير الذي وصلهم، مشيرا إلى أن الحركة تعتبره عرضا إسرائيليا مرفوضا.


وأفاد محمود مرداوي بأن "المقترح الأخير الذي قدم لا يتطرق بأي حال من الأحوال للمطالب الفلسطينية المتمثلة بالانسحاب الشامل ووقف إطلاق النار وإعادة النازحين دون قيد أو شرط والإغاثة والإعمار بما يلبي مطالبنا مطلقا".
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وصرح بأن الورقة التي قدمت لهم لا تتضمن هذه الأسس التي تشكل قاعدة مناسبة للوصول لأي اتفاق قادم.
وكان مصدر في حماس قد ذكر في تصريح لوكالة "أ ف ب" بأن الحركة تدرس اقتراح هدنة على ثلاث مراحل تستمر ستة أسابيع، وتشمل مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء والأطفال الاسرائيليين المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 900 معتقل فلسطيني.
وأوضح المصدر القريب من المفاوضات والذي لم يكشف هويته، أن المرحلة الأولى من الاقتراح تتضمن أيضا عودة النازحين المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع السماح بدخول ما بين 400 و500 شاحنة مساعدات يوميا.


وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف تل أبيب"، علما أن مصدرا مصريا رفيع المستوى صرح بأن جولة المفاوضات بشأن الهدنة في غزة بالقاهرة تشهد تقدما كبيرا في تقريب وجهات النظر.
 
جدير بالذكر أن المفاوضات حول غزة استؤنفت يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.
يشار إلى أن مفاوضات القاهرة حضرتها وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة. (RT)
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