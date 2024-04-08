إسرائيل تردّ على قصف الجولان من سوريا.. هذا ما حصل مساء اليوم

أفاد المرصد السوري عن تعرض محيط تل الجابية في ريف درعا الغربي لقصف إسرائيلي بسبع قذائف، من دون تسجيل أي إصابات.

وأشارت المعلومات إلى أن القصف الإسرائيلي جاء بعد إطلاق صاروخ واحد من منطقة ريف درعا الغربي في اتجاه الجولان المحتل.