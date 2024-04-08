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عربي-دولي

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل

Lebanon 24
08-04-2024 | 19:58
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قالت فصائل عراقية مسلحة إنها قامت باستهداف 3 أهداف حيوية في إسرائيل، من بينها ميناء عسقلان النفطي.
وفي بيان لها قالت جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها استهدفت خلال الـ72 ساعة الماضية ميناء عسقلان النفطي، وهدفا حيويا في مستوطنة عسقلان بالإضافة إلى موقع حيوي آخر في الأراضي المحتلة.
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