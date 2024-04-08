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عربي-دولي

واشنطن تؤكّد: لن ندعم أي عملية عسكرية في رفح قد تؤذي النازحين

Lebanon 24
08-04-2024 | 23:17
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جددت الولايات المتحدة الأميركية موقفها الرافض لعملية عسكرية واسعة في رفح، جنوب قطاع غزة، مؤكدة دعمها عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في مناطق شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "لا نعتقد أن عملية واسعة النطاق في رفح هي الشيء الذي يمكننا دعمه في أي حال، لأننا نعتقد أنها ستكون فظيعة لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني متواجدين هناك".
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ودافع عن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة في غزة، قائلا: "لم نتوصل بعد إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لكن لدينا تقييمات مستمرة على عدة جبهات".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الاثنين، إن بلاده لن تدعم أي عملية عسكرية في رفح، دون خطة قابلة للتنفيذ لضمان أمن المدنيين الفلسطينيين في المدينة.

وأردف: "سنواصل الضغط على الإسرائيليين لبذل المزيد من الجهود للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وإدخال المزيد من شاحنات المساعدات، ومساعدتنا للتوصل مجدداً إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت وتحرير جميع الرهائن".(عربي21)

المصدر: عربي21
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