استكمالا لمهام التحالف.. أميركا تقصف أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة للحوثيين

أعلن الجيش الأميركي عن تدمير أنظمة دفاع جوي وأنظمة للطائرات المسيّرة تابعة للحوثيين في منطقة البحر الأحمر، وذلك دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار للسفن التجارية والأميركية وسفن التحالف.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على منصة "إكس"، إن "قواتها دمرت منظومة دفاع جوي وصاروخين جاهزين للإطلاق ومحطة تحكم أرضية في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنظومة للطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون من اليمن على البحر الأحمر".

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يأتي ذلك بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على سفن بريطانية وأميركية وإسرائيلية في أحدث الهجمات الحوثية، ضمن حملة لاستهداف السفن، دعما للفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة في غزة. (غربي21)