إسرائيل ترفض طلب تركيا إنزال مساعدات جوّاً في غزة.. والأخيرة تهدّد

كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن إسرائيل رفضت طلبا قدمته تركيا للانضمام إلى جهود إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة، مؤكداً أن بلاده سترد على إسرائيل بإجراءات جديدة.

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وأرسلت تركيا، التي نددت بهجوم إسرائيل على قطاع غزة المكتظ بالسكان ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، عشرات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول.



وبدأت الولايات المتحدة إسقاط مساعدات جوا إلى غزة الشهر الماضي بمشاركة هولندا وفرنسا وإسبانيا ودول أخرى.



وقال فيدان في بيان لوسائل الإعلام "نحن أيضا نقلنا طلبنا للانضمام إلى عملية المساعدات الإنسانية تلك بطائرات الشحن التابعة للقوات الجوية التركية. وعلمنا اليوم أن إسرائيل رفضت طلبنا رغم تدخل إيجابي من السلطات الأردنية".



وأضاف فيدان "ليس هناك أي عذر لإسرائيل لمنع محاولتنا إنزال المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من الجوع"، مضيفا أن "تركيا قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة ضد إسرائيل. وهذه الإجراءات التي وافق عليها رئيسنا سيتم تنفيذها خطوة بخطوة دون تأخير".



وأردف قائلا إن "الإجراءات التي ستعلنها مؤسساتنا المعنية ستستمر حتى تعلن إسرائيل وقف إطلاق النار وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع". (سكاي نيوز)