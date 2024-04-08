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الجيش الأميركي: تدمير مسيّرات وأنظمة دفاع جوي حوثية في البحر الأحمر

Lebanon 24
08-04-2024 | 23:37
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أكد الجيش الأميركي تدمير دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيّرة في منطقة البحر الأحمر من دون إصابات أو أضرار للقوات الأميركية أو قوات التحالف أو السفن التجارية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنه "بين الساعة 12:15 ظهرًا تقريبًا و 2:40 مساءً. (بتوقيت صنعاء) في 8 نيسان، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM) في الاشتباك وتدمير نظام دفاع جوي بصاروخين جاهزين للإطلاق، ومحطة تحكم أرضية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ونظام جوي بدون طيار أطلقه المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران من اليمن عبر البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."
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وأضاف البيان: "بشكل منفصل، في حوالي الساعة 8:00 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 7 نيسان ، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن حيث كانت سفينة تابعة للتحالف ترافق السفينة إم/في هوب آيلاند، وهي سفينة تحمل علم جزر المارشال ومملوكة للمملكة المتحدة وتديرها إيطاليا. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

وأشار بيان القيادة المركزية الأميركية إلى أن هذا هو خامس صاروخ تم اعتراضه كان يستهدف سفينة التحالف إم/في هوب آيلاند.

وختم البيان بالقول إن القيادة المركزية الأميركية مكرسة لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا لسفن التحالف والسفن التجارية. (سكاي نيوز)


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