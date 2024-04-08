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عربي-دولي
مشهد سماوي لن يتكرّر قبل 2044.. فيديو يوثق كسوفاً كلياً نادراً للشمس
Lebanon 24
08-04-2024
|
23:42
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تجمع ملايين الأشخاص الاثنين لمشاهدة كسوف كلي نادر في سماء أميركا الشمالية، من المكسيك إلى كندا مروراً بالولايات المتحدة، في حدث فلكي مذهل حيث حجب القمر الشمس تماما لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.
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ومن مدينة إلى أخرى، تتالت صيحات الاندهاش بين الحشود، وفق ما بيّنه نقل حي بالفيديو لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بث من مواقع متعددة على طول مسار الكسوف.
وقد بدأ الحدث عند الساعة 18.07 بتوقيت غرينتش على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك. ثم تنقل الحدث عابراً أولى الولايات الأميركية الخمس عشرة في المسار- من تكساس إلى ماين، قبل أن يتجه نحو شرق كندا، حيث ينهي مساره. وتبلغ المدة الإجمالية التي يعبر خلالها ظل القمر فوق البلدان الثلاثة في أميركا الشمالية خلال هذه الظاهرة ساعة ونصف ساعة تقريباً.
كما يمثل هذا الحدث أيضاً فرصة اقتصادية لمناطق كثيرة شهدت تدفقاً كبيراً للسياح، وللعلماء المهتمين بالظواهر الفلكية، وعلى الرغم من الغيوم في الموقع، تمكن الزوار من رؤية الكسوف لبضع لحظات.
وتنشر السلطات الأميركية منذ أسابيع تعليمات سلامة خاصة بهذه الظاهرة، بما يشمل خصوصاً ضرورة وضع نظارات خاصة للنظر إلى الشمس، تحت طائلة تعرض العين لأذى جسيم.
ويحدث الكسوف الكلي عندما يتموضع القمر تماماً بين الأرض والشمس، ما يحجب ضوء الشمس موقتاً في وضح النهار. والشمس أكبر بنحو 400 مرة من القمر وأبعد بـ400 مرة أيضاً عن الأرض، فيظهر النجمان تالياً وكأنهما يتمتعان بالحجم نفسه.
كذلك تمكن سكان مناطق خارج نطاق الكسوف الكلي الذي يبلغ عرضه 185 كيلومتراً على الأرض، من رؤية كسوف جزئي. وهذه الحال على سبيل المثال في العاصمة المكسيكية مكسيكو ونيويورك، حيث خرجت حشود من السكان للاستمتاع بالمشهد.
وينطوي الحدث على أهمية علمية أيضاً. فقد تضمن برنامج الفعاليات المرتبطة بالحدث إطلاق وكالة ناسا من ولاية فيرجينيا في شرق الولايات المتحدة 3 صواريخ تجارب قبل الكسوف وخلاله وبعده، بهدف قياس التغيرات الناجمة عن الظلام في الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض والغلاف الأيوني، حيث يمر قسم كبير من إشارات الاتصالات.
كما تصبح الهالة الشمسية، وهي الطبقة الخارجية للغلاف الجوي للشمس، مرئية بوضوح بشكل خاص أثناء الكسوف. ولا بد من مراقبتها بعناية. كذلك يمكن أن يسبب الكسوف أيضاً سلوكاً غير عادي لدى الحيوانات، التي تكون حساسة للتغيرات في الضوء ودرجة الحرارة.
والكسوف الكلي التالي الذي يمكن رؤيته في الولايات المتحدة (باستثناء ألاسكا) سيحدث في عام 2044. وقبل ذلك، سيحدث كسوف كلي في إسبانيا سنة 2026. (سكاي نيوز)
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