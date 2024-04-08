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عربي-دولي
لبيد عن صفقة تبادل الأسرى: صعبة لكنها لا تزال ممكنة
Lebanon 24
08-04-2024
|
23:51
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رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن صفقة تبادل الأسرى صعبة لكنها لا تزال ممكنة، وذلك عقب لقائه أمس الاثنين في واشنطن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه عقد "اجتماعا مثمرا" مع بلينكن في واشنطن بشأن قضايا مستقبلية تتعلق بالحاجة إلى حل أزمة غزة، "وإطلاق سراح الرهائن".
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وأكد لبيد أن "المعارضة ستعطي موافقتها للحكومة الإسرائيلية لإبرام الصفقة إذا لزم الأمر، مضيفاً: "إنها صفقة صعبة.. قد لا تروق لنا، لكن يمكن إبرامها، ومن ثم يتعين إبرامها".
وأضاف أن "صفقة الرهائن لا تزال ممكنة وأن هناك عناصر سياسية في إسرائيل تعمل على ذلك".
إلى ذلك، قال لبيد في الوقت ذاته إن "القضاء على ما تبقى من حماس لا يزال أولوية كي لا يتكرر ما وقع في السابع من تشرين الأول الماضي".
واجتمع لبيد مع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان في زيارته لواشنطن أيضا، في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا في الداخل والخارج فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة.
وتأتي زيارة لبيد لواشنطن بعد أيام من حث الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو على إعطاء صلاحيات لمفاوضيه تمكنهم من التوصل إلى اتفاق. (الجزيرة)
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