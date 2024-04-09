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عربي-دولي
بعد استشهاده داخل المستشفى.. إسرائيل تحتجز جثمان دقة وتمنع إقامة عزاء له
Lebanon 24
09-04-2024
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00:20
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منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عائلة وليد دقة في بلدة باقة الغربية من فتح بيت عزاء، كما رفضت الشرطة الإفراج عن جثمانه، بعد استشهاده مساء الأحد في مستشفى "آساف هروفيه"، وأكّدت العائلة أن قوات الاحتلال "تحاول أن تمنعنا من فتح خيمة عزاء ومنعونا من وضع كراسي، كما ترفض حتى الآن تحرير جثمان الشهيد".
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من جهتها، قالت المحامية نادية دقة إن "تسريح الجثمان يعود إلى وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، وجاء خلال محادثة بين رئيس بلدية باقة الغربية مع الشرطة بأنه لا يوجد أوامر في تسريح الجثمان الأسير وليد دقة".
وفي سياق متصل، أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بياناً يتهمان فيه حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالمسؤولية عن استشهاد دقة، وجاء في البيان أن سلطات الاحتلال تنتهج "سياسة الاهمال الطبي كأداة للتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، إلى جانب ظروف السجن القاسية وغير الانسانية والمنافية للقانون الدولي".(العربي الجديد)
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