لم يسبق لها مثيل.. الروس يستخدمون "دبابة شبحية"

نشرت صحيفة Interia البولندية مقالا بعنوان "الروس يستعرضون دبابة شبحية، قمة القدرة على الابتكار"، تناولت فيه موضوع ابتكار غريب لدبابة روسية، وصورة نشرتها قناة تليغرام "أوغولوك سيتخ" الروسية.



Advertisement وأشار كاتب المقال إلى أن العمليات الحربية في أوكرانيا غالبا ما تكون عبارة عن "سباق ابتكارات" بين الجانبين الروسي والأوكراني، حيث يطوّرون أسلحة تساعدهم نماذج منها على الصمود. وأشار كاتب المقال إلى أن العمليات الحربية في أوكرانيا غالبا ما تكون عبارة عن "سباق ابتكارات" بين الجانبين الروسي والأوكراني، حيث يطوّرون أسلحة تساعدهم نماذج منها على الصمود.

وبحسب الصحيفة، يمكن أحيانا وصف نتائج ابتكارهم بأنها لم يسبق لها مثيل، كما كان الحال مع دبابة "تي – 62" التي تم تطويرها في جمهورية بورياتيا الروسية.



وجاء في المقال أن" أفراد طاقم الدبابة أدركوا أن دبابتهم ليست جديدة، لذلك قرروا جعلها شبحية، وهي حتى لا تشبه الدبابة بل تشبه مزيجا بين مركبة فضائية و"بنياتا" (لعبة الأطفال من أميركا اللاتينية).



وتعلو المنصة العلوية للدبابة دروع البرج بمتر واحد، حيث يمكن اعتبارها مركزا للمراقبة، لكن ما يثير الانتباه أكثر هو تمويه شبكي مطبق على هيكل الدبابة، يظهر دبابة "تي-62" وكأنها ارتدت سترة من الصوف.



وأشار المقال إلى أن مثل هذا التمويه، يمكن أن يكون مفيدا لإرباك مشغل المسيرات، الذي يمكن أن يصيب السقف العلوي بدلا من دروع الدبابة. (روسيا اليوم)