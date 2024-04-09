حريق جديد وضخم في مصر.. النيران التهمت نادي الصيادلة بالكامل

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يثير مسلسل الحرائق في مصر، الرعب والغموض بين المواطنين، حول الأسباب وتكرار وقوعها بأوقات متزامنة في مناطق مختلفة.وفي الجديد، شب حريق ضخم مساء الاثنين، في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، حيث التهمت النيران محتويات النادي قبل افتتاحه رسمياً.كما أعلن نقيب صيادلة الإسكندرية، محمد أنسي الشافعي، اشتعال حريق هائل بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي بسابا باشا، قبل الإفطار، وامتداده لمقار أندية مجاورة على الكورنيش.وفاجأت النيران أفراد الأمن المتواجدين بالنادي، حيث بدأت في التصاعد من الجانب الغربي وازدادت بسبب شدة وسرعة الرياح، ما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل، خاصة في الطابقين الأول والثاني. فيما دفعت السلطات بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت في إخمادها بعملية استغرقت 40 دقيقة.من جهته كشف رئيس حي شرق الإسكندرية، أحمد حبيب، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في لوحة إعلانات ضخمة، حيث بدأت النيران بالأكشاك الخشبية الموجودة في النادي، وامتدت لتشمل مباني مجاورة.كذلك تسبب الحريق في توقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش في مناطق سابا باشا وجليم واستانلي، غير أن السلطات نجحت في إعادة الحركة لطبيعتها بعد إخماد النيران وبدء عمليات التبريد.يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، يستمر اندلاع الحرائق في مناطق مختلفة من مصر، ما يثير قلقاً وتساؤلات حول ما إذا كان ثمة رابط بينها. (العربية)