21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حريق جديد وضخم في مصر.. النيران التهمت نادي الصيادلة بالكامل
Lebanon 24
09-04-2024
|
00:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
يثير مسلسل الحرائق في مصر، الرعب والغموض بين المواطنين، حول الأسباب وتكرار وقوعها بأوقات متزامنة في مناطق مختلفة.
وفي الجديد، شب حريق ضخم مساء الاثنين، في نادي الصيادلة بمحافظة الإسكندرية، حيث التهمت النيران محتويات النادي قبل افتتاحه رسمياً.
Advertisement
كما أعلن نقيب صيادلة الإسكندرية، محمد أنسي الشافعي، اشتعال حريق هائل بنقابة الصيادلة على طريق كورنيش الإسكندرية في منطقة ستانلي بسابا باشا، قبل الإفطار، وامتداده لمقار أندية مجاورة على الكورنيش.
وفاجأت النيران أفراد الأمن المتواجدين بالنادي، حيث بدأت في التصاعد من الجانب الغربي وازدادت بسبب شدة وسرعة الرياح، ما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل، خاصة في الطابقين الأول والثاني. فيما دفعت السلطات بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث نجحت في إخمادها بعملية استغرقت 40 دقيقة.
من جهته كشف رئيس حي شرق الإسكندرية، أحمد حبيب، أن سبب الحريق هو ماس كهربائي في لوحة إعلانات ضخمة، حيث بدأت النيران بالأكشاك الخشبية الموجودة في النادي، وامتدت لتشمل مباني مجاورة.
كذلك تسبب الحريق في توقف الحركة المرورية بطريق الكورنيش في مناطق سابا باشا وجليم واستانلي، غير أن السلطات نجحت في إعادة الحركة لطبيعتها بعد إخماد النيران وبدء عمليات التبريد.
يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، يستمر اندلاع الحرائق في مناطق مختلفة من مصر، ما يثير قلقاً وتساؤلات حول ما إذا كان ثمة رابط بينها. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
Lebanon 24
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
11:29 | 2024-04-08
08/04/2024 11:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
14:15 | 2024-04-08
08/04/2024 02:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
15:33 | 2024-04-08
08/04/2024 03:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في قضية اختفاء باسكال سليمان.. هذا ما أعلن عنه الجيش
Lebanon 24
تطور جديد في قضية اختفاء باسكال سليمان.. هذا ما أعلن عنه الجيش
09:05 | 2024-04-08
08/04/2024 09:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
14:49 | 2024-04-08
08/04/2024 02:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:15 | 2024-04-09
لوقف إطلاق النار.. تركيا تفرض قيودًا على منتجات تصدّر إلى إسرائيل
03:00 | 2024-04-09
حرب المسيّرات: روسيا تعلن تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن
02:37 | 2024-04-09
انطلقت من لبنان.. 5 صواريخ طالت الشمال الإسرائيلي صباح اليوم
02:31 | 2024-04-09
لأوّل مرة.. إسرائيل تسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة
02:30 | 2024-04-09
12 دولة عربية تعلن عن أول أيام عيد الفطر
02:07 | 2024-04-09
"يهدّد أمننا".. اتخاذ إجراء عاجل لتقييد "تيك توك" بأميركا
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
09/04/2024 10:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
09/04/2024 10:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
09/04/2024 10:27:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24