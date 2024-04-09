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عربي-دولي

متى يتقرر مصير فلسطين كدولة عضو بالأمم المتحدة؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 00:54
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ستقوم لجنة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بمراجعة ما إذا كانت فلسطين ستحصل على وضع دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذا الشهر، وفقًا لفانيسا فرايزر، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لشهر نيسان خلال مؤتمر صحفي.
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وقالت فرايزر "قرر المجلس أن هذه المداولات يجب أن تتم خلال شهر نيسان. هذا هو الجدول الزمني.. نيسان 2024".

وأضافت أنه بعد جلسة مغلقة يوم الاثنين، أحال مجلس الأمن الدولي طلب إقامة دولة فلسطينية إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد.

وقالت إن اللجنة عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين لبدء المناقشات بشأن تجديد طلب فلسطين.

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد تقدمت لأول مرة بطلب الاعتراف بها كدولة كاملة العضوية في عام 2011. وقد مُنحت وضع "دولة مراقب غير عضو" في تشرين الثاني 2012.

ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
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