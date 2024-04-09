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ترامب يفشل في تأجيل محاكمة بخصوص دفع أموال لممثلة "إباحية"

Lebanon 24
09-04-2024 | 01:06
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رفضت محكمة استئناف التأجيل الذي طلبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في المحاكمة الجنائية ضده فيما يتعلق بدفع أموال سرية مزعومة لممثلة إباحية، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.

والمحاكمة الجنائية ضد ترامب هي الأولى ضد رئيس أميركي سابق، ومن المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل في نيويورك باختيار هيئة المحلفين.
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ووفقا لتقارير إعلامية، يحاول محامو ترامب أيضا تأخير بدء المحاكمة بطلبات أخرى، بما في ذلك دعوى قضائية ضد القاضي المسؤول، خوان ميرشان، أمام محكمة الاستئناف.

ويقال أيضا إنهم يكافحون ضد القيود التي فرضها القاضي على تصريحات ترامب العلنية حول الشهود والمحلفين وموظفي القضاء.

وتتعلق التهم الجنائية الموجهة إلى ترامب في نيويورك بنحو 130 ألف دولار دفعها محامي ترامب مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل وقت قصير من انتخابه رئيسا.

ويواجه ترامب اتهامات جنائية بتزوير سجلات تجارية في محاولة مزعومة لإخفاء المدفوعات. وقد دفع بأنه غير مذنب.
المصدر: القدس العربي
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