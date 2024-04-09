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عربي-دولي

خاركوف.. هذه هي الأولوية لزيلينسكي

Lebanon 24
09-04-2024 | 01:23
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عقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعاً مع قادة الجيش الاوكراني لتباحث إعطاء أولوية قصوى من الاهتمام لمنطقة خاركيف، التي كان قد أقر، في وقت سابق، بصعوبة الوضع فيما يتعلق بالدفاع عنها.

وخلال الاجتماع الدوري مع قادة أركان الجيش الأوكراني، تمت مناقشة ضرورة إعطاء أكبر قدر ممكن من الاهتمام لمدينة خاركيف التي تعاني من القصف الروسي بشكل شبه يومي.
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وأكد زيلينسكي على ذلك في رسالة فيديو مسائية يوم الاثنين 8 نيسان، وفقا لما ذكره مراسلنا.

وقال الرئيس الأوكراني "أقصى قدر من الاهتمام الآن بمدينة خاركيف ووضع الطاقة هناك ودعم الأشخاص والشركات في المدينة والمنطقة وسنعطي أقصى قدر من المقاومة للخطط الروسية فيما يتعلق بمدينة خاركيف نحن نعمل مع الشركاء لتعزيز الدفاع الجوي".
وأضاف، مشيرا لاجتماعه من قادة أركان الجيش "كانت خاركيف والمنطقة هي الموضوع الرئيسي. كما شارك في الاجتماع قائد القوات الجوية".

وكان زيلينسكي أقر بصعوبة الوضع فيما يتعلق بالدفاع عن مدينة خاركيف من الهجمات الجوية الروسية، داعيا الغرب إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي الأحد في كلمته المسائية اليومية: "الوضع (في خاركيف) صعب للغاية.. وهي تتعرض الآن للقصف الجوي بشكل يومي تقريبا.. من الواضح تماما أن ما لدينا من أنظمة الدفاع الجوي ليس كافيا، وهذا واضح لجميع شركائنا".

وأضاف "نبحث عن إمكانية لمنح خاركيف المزيد من الحماية من الجو".
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