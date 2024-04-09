21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خاركوف.. هذه هي الأولوية لزيلينسكي
Lebanon 24
09-04-2024
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اجتماعاً مع قادة الجيش الاوكراني لتباحث إعطاء أولوية قصوى من الاهتمام لمنطقة خاركيف، التي كان قد أقر، في وقت سابق، بصعوبة الوضع فيما يتعلق بالدفاع عنها.
وخلال الاجتماع الدوري مع قادة أركان الجيش الأوكراني، تمت مناقشة ضرورة إعطاء أكبر قدر ممكن من الاهتمام لمدينة خاركيف التي تعاني من القصف الروسي بشكل شبه يومي.
Advertisement
وأكد زيلينسكي على ذلك في رسالة فيديو مسائية يوم الاثنين 8 نيسان، وفقا لما ذكره مراسلنا.
وقال الرئيس الأوكراني "أقصى قدر من الاهتمام الآن بمدينة خاركيف ووضع الطاقة هناك ودعم الأشخاص والشركات في المدينة والمنطقة وسنعطي أقصى قدر من المقاومة للخطط الروسية فيما يتعلق بمدينة خاركيف نحن نعمل مع الشركاء لتعزيز الدفاع الجوي".
وأضاف، مشيرا لاجتماعه من قادة أركان الجيش "كانت خاركيف والمنطقة هي الموضوع الرئيسي. كما شارك في الاجتماع قائد القوات الجوية".
وكان زيلينسكي أقر بصعوبة الوضع فيما يتعلق بالدفاع عن مدينة خاركيف من الهجمات الجوية الروسية، داعيا الغرب إلى تقديم المزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
وقال زيلينسكي الأحد في كلمته المسائية اليومية: "الوضع (في خاركيف) صعب للغاية.. وهي تتعرض الآن للقصف الجوي بشكل يومي تقريبا.. من الواضح تماما أن ما لدينا من أنظمة الدفاع الجوي ليس كافيا، وهذا واضح لجميع شركائنا".
وأضاف "نبحث عن إمكانية لمنح خاركيف المزيد من الحماية من الجو".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
Lebanon 24
هذا هو مصير باسكال سليمان.. ماذا أبلغت "المخابرات" حزب "القوات"؟
11:29 | 2024-04-08
08/04/2024 11:29:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
Lebanon 24
خبرٌ عاجل.. الجيش يعلن مقتل باسكان سليمان وهذا مكان جثته!
14:15 | 2024-04-08
08/04/2024 02:15:14
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
Lebanon 24
صورٌ أخيرة لباسكال سليمان قبل مقتله.. شاهدوها!
15:33 | 2024-04-08
08/04/2024 03:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد في قضية اختفاء باسكال سليمان.. هذا ما أعلن عنه الجيش
Lebanon 24
تطور جديد في قضية اختفاء باسكال سليمان.. هذا ما أعلن عنه الجيش
09:05 | 2024-04-08
08/04/2024 09:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
Lebanon 24
بعد إعلان نبأ مقتل باسكال سليمان.. توتر في جبيل وإجراءات طارئة للجيش!
14:49 | 2024-04-08
08/04/2024 02:49:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:15 | 2024-04-09
لوقف إطلاق النار.. تركيا تفرض قيودًا على منتجات تصدّر إلى إسرائيل
03:00 | 2024-04-09
حرب المسيّرات: روسيا تعلن تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن
02:37 | 2024-04-09
انطلقت من لبنان.. 5 صواريخ طالت الشمال الإسرائيلي صباح اليوم
02:31 | 2024-04-09
لأوّل مرة.. إسرائيل تسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة
02:30 | 2024-04-09
12 دولة عربية تعلن عن أول أيام عيد الفطر
02:07 | 2024-04-09
"يهدّد أمننا".. اتخاذ إجراء عاجل لتقييد "تيك توك" بأميركا
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
09/04/2024 10:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
09/04/2024 10:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
09/04/2024 10:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24