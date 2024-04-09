محام مقرّب من نتنياهو يطرح عرضًا على السنوار: سأمثّلك مجانًا!

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عرض المحامي اليهودي الأمريكي، آلان ديرشوفيتز، خدماته مجانًا على رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مقابل طلب مفاجئ ومثير قدمه المحامي، الذي ترافع سابقا عن الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وآخرين.واشترط شوفيتز على زعيم حماس أن يستسلم أولا ويسلم نفسه، مقابل الترافع عنه مجانا، وقال في مقابلة أجراها مع المذيع الإذاعي الأمريكي زيف برينر": "لدي صفقة للسنوار: إذا استسلمت، سأمثلك. إذا استسلمت للسلطات الإسرائيلية، فسوف يقدمونك للمحاكمة، وسأقوم بالدفاع عنك، لقد حصلت لنفسك على محام مجاني".وقال المحامي مخاطبا يحيي السنوار: "سأمثلك مجانًا وربما أفوز، لكن عليك أن تستسلم أولاً".وقالت صحيفة معاريف، إن شوفيتز مؤيد معروف لـ"إسرائيل"، وهو أيضًا من مؤيدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي شباط 2019، قال معلقا على قضايا الفساد التي اتهم فيها نتنياهو، إن هذه الاتهامات المبنية على سلوك نتنياهو مع الهيئات الإعلامية تهدد الديمقراطية وحرية الصحافة. (عربي21)