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عربي-دولي

"يهدّد أمننا".. اتخاذ إجراء عاجل لتقييد "تيك توك" بأميركا

Lebanon 24
09-04-2024 | 02:07
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دعا الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ميتش ماكونيل، إلى اتخاذ إجراءات لتقييد تيك توك "TikTok" يوم الاثنين، قائلاً إنها "منصة تدين بالفضل لمنافسنا الاستراتيجي الأول" في إشارة إلى الصين.
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وهذه الدعوة، تعتبر هامة جدا نظرا لتوقف الزخم في مجلس الشيوخ أمام مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك في الولايات المتحدة، ما لم تبيع الشركة الأم الصينية بايت دانس "Bytedance" حصتها.

وقال ماكونيل من قاعة مجلس الشيوخ بعد ظهر يوم الاثنين: "إن أكبر منافس استراتيجي لأميركا يهدد أمننا هنا على الأراضي الأميركية، وفي عشرات الملايين من منازل الأميركيين، وأنا أتحدث بالطبع عن تيك توك".

وقد يؤدي قرار ماكونيل بالتعليق على هذه القضية المثيرة للجدل، إلى استئناف الجهود لتمرير تشريع قد يحظر TikTok في الولايات المتحدة.
كما أدرج زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، تشريعات تيك توك، كأحد العناصر ذات الأولوية التي يجب إنجازها قبل انتخابات تشرين الثاني المقبل، لكنه لم يلتزم بعد بطرح مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
 
وقال ماكونيل: "هذه مسألة تستحق الاهتمام العاجل من الكونغرس. وسأدعم الخطوات المنطقية التي يتخذها الحزبان لإبعاد إحدى أدوات الإكراه والتجسس المفضلة لدى بكين عن الطاولة"، معتبراً أنه "قد تم تعزيز نفوذ جمهورية الصين الشعبية وسيطرتها داخل أميركا". (العربية)

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