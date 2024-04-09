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لأوّل مرة.. إسرائيل تسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
09-04-2024 | 02:31
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لأول مرة منذ بدء حرب غزة، أعلنت إسرائيل اليوم إن أكثر من 400 شاحنة مساعدات دخلت غزة أمس، فيما كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن تل أبيب مستعدة للتحلي بالمرونة في المفاوضات فيما يتعلق بعودة سكان شمال قطاع غزة ولكن "بشرط".
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وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 419 شاحنة مساعدات دخلت غزة، أمس الاثنين، وأشارت إلى أن هذا العدد هو أكبر عدد من الشاحنات يعبر قطاع غزة منذ بدء الحرب.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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