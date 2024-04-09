ال "Foreign Affairs":كيف تعيد الجمهورية الإسلامية تشكيل الشرق الأوسط؟

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ذكرت مجلة "Foreign Affairs" الأميركية أن "الحرب بين إسرائيل وحماس، واحتمال أن تنفجر وتتحول إلى حريق أوسع نطاقاً، أدت إلى قلب الجهود الحثيثة التي بذلها ثلاثة رؤساء أميركيين لتحويل الموارد الأميركية والتركيز بعيدا عن الشرق الأوسط. مباشرة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول، تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن بسرعة لدعم إسرائيل، الحليف المهم للولايات المتحدة، وردع توسع الأعمال العدائية. إن الضرورات الأمنية التي تحرك الحرب تحظى بتأييد واسع النطاق بين الجمهور الإسرائيلي، إلا أن أشهراً من العمليات الإسرائيلية المكثفة فشلت في القضاء على حماس، وقتلت عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وعجلت بحدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة".وبحسب المجلة، "مع اتساع نطاق الأزمة، اتسعت أيضًا ارتباطات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفي الأشهر التي تلت 7 تشرين الأول، سلمت واشنطن شحنات مساعدات إلى سكان غزة المحاصرين، وشنت عمليات عسكرية لحماية النقل البحري، وعملت على احتواء حزب الله، وسعت إلى إضعاف قدرات المجموعات الأخرى من العراق إلى اليمن، واتبعت مبادرات دبلوماسية طموحة لتعزيز تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. إن إعادة التعامل مع الشرق الأوسط تمثل مخاطر بالنسبة لبايدن، خاصة أنه يقوم بحملات لإعادة انتخابه ضد سلفه دونالد ترامب".وتابعت المجلة، "هناك جهة فاعلة إقليمية تستفيد بشكل خاص من تردد واشنطن أو انسحابها: جمهورية إيران الإسلامية. في الواقع، يمثل المستنقع في الشرق الأوسط فرصة لتحقيق "انفراجة" في استراتيجية طهران التي استمرت أربعة عقود لإضعاف أحد أبرز خصومها الإقليميين، إسرائيل، ولإذلال الولايات المتحدة وتقليص نفوذها في المنطقة بشكل كبير. كما وطورت طهران استراتيجية محسوبة لتمكين المجموعات الوكيلة والتأثير على العمليات في جوارها مع الحفاظ على قدر معقول من الإنكار، وهو مخطط تم إثبات ذكائه من خلال النطاق المدمر لهجوم حماس والهجمات اللاحقة التي شنتها المجموعات التابعة لإيران في العراق ولبنان واليمن".وأضافت المجلة، "إن المشهد الاستراتيجي في الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد 7 تشرين الأول هو مشهد أنشأته إيران إلى حد كبير، وهو يلعب لصالح نقاط قوتها. وترى طهران فرصة في الفوضى، كما ويستغل القادة الإيرانيون الحرب في غزة ويصعدونها لرفع مكانة نظامهم، وإضعاف إسرائيل ونزع شرعيتها، وتقويض المصالح الأميركية، ومواصلة تشكيل النظام الإقليمي لصالحهم. والحقيقة هي أن الجمهورية الإسلامية أصبحت الآن في وضع أفضل من أي وقت مضى للسيطرة على الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال اكتساب القدرة على تعطيل الشحن في العديد من نقاط التفتيش الحرجة. وإذا لم يتم التصدي للتوسع الدراماتيكي في نفوذ إيران، فمن شأنه أن يخلف تأثيراً كارثياً على إسرائيل، والمنطقة الأوسع، والاقتصاد العالمي".وبحسب المجلة، "لتعطيل هذا التضخيم للقوة الإيرانية، يحتاج بايدن بشكل عاجل إلى صياغة استراتيجية واضحة ثم تنفيذها لحماية المدنيين الفلسطينيين من تحمل وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومواجهة استراتيجية الحرب بالوكالة الإيرانية المسببة للتآكل، وإضعاف قدرات شركاء طهران. سيتطلب تحقيق هذه الأهداف مجموعة صعبة من التحركات من جانب واشنطن، وقد سئم الأميركيون من الخسائر العسكرية والاقتصادية والبشرية الناجمة عن التزامات بلادهم في الشرق الأوسط. ولكن لا توجد قوة عالمية غير الولايات المتحدة تمتلك القدرة العسكرية والدبلوماسية اللازمة لإحباط طموحات إيران الأكثر تدميراً من خلال إدارة الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس واحتواء العواقب الأكثر تدميراً على المدى الطويل".مكافحة المخاطروبحسب المجلة، "من وجهة نظر طهران، فإن الحرب بين إسرائيل وحماس لا تؤدي إلا إلى تسريع التحول في ميزان القوى بعيدا عن الهيمنة الأميركية ونحو نظام إقليمي جديد يفيد الجمهورية الإسلامية. وبعد عشرة أيام من هجوم حماس على إسرائيل، حذر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، من أن الغزو البري لغزة قد "يفتح أبواب الجحيم". ومع ذلك، بالنسبة للثوار المشاكسين في إيران، فإن بقاء النظام يتفوق على كل الأولويات الأخرى، لذا فإن النهج الذي اتبعوه في الفترة من تشرين الأول إلى آذار كان موجهاً بالاستهداف الدقيق. وبعد أن أرسلت إدارة بايدن مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في تشرين الأول، بذلت إيران وحلفاؤها قصارى جهدهم لتجنب التصعيد السريع. وقام حزب الله بضبط هجماته على شمال إسرائيل ببراعة، في محاولة على ما يبدو لتجنب جر إسرائيل إلى معركة أكثر سخونة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قدرة الحزب على ردع أي ضربة إسرائيلية لبرنامج إيران النووي".وتابعت المجلة، "ساعد نشر بايدن السريع للأصول العسكرية الأميركية في المنطقة، إلى جانب مبادراته الدبلوماسية في لبنان وغيره من الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، في تجنب الحرب الأوسع التي ربما كانت حماس تأمل في التعجيل بها. وأدت سلسلة من الضربات الأميركية على المجموعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا واليمن إلى تدهور قدرات تلك الجماعات، وأرسلت إشارة إلى شركاء طهران بأنهم سيدفعون ثمن العدوان المستمر ضد الأميركيين. ومع ذلك، فإن خطر سوء التقدير الأميركي والثقة المفرطة سوف يتزايد بمرور الوقت. وتتمتع المجموعات الإيرانية بسجل طويل من المثابرة والقدرة على التكيف، والأسلحة المتاحة لها وفيرة وغير مكلفة نسبيًا، خاصة بالمقارنة مع تكاليف الضربات الأميركية للقضاء عليها".وأضافت المجلة، "بعد قياس تراجع الاهتمام الأميركي بالشرق الأوسط، يرى القادة الإيرانيون أن هناك ميزة يمكن اكتسابها من خلال المقامرة. كما ويسعون من خلال هجماتهم إلى استفزاز الولايات المتحدة لارتكاب أخطاء تمنح طهران وحلفاءها ميزة. إن سوء التقدير من قِبَل أي من الجهات الفاعلة المعنية، بما في ذلك إيران ذاتها، من الممكن أن يشعل صراعاً أوسع نطاقاً وأكثر حدة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وهو ما من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي".وبحسب المجلة، "تتمتع إيران الآن بالميزة الافتراضية على الولايات المتحدة لأنها لا تحتاج في الواقع إلى تحقيق أي شيء ملموس على المدى القريب، فالفوضى في حد ذاتها سوف تشكل انتصارا. وعلى النقيض من ذلك، فإن مستوى نجاح الولايات المتحدة مرتفع. ومع ذلك، سواء شئنا أم أبينا، تظل الولايات المتحدة لاعباً لا غنى عنه في المنطقة على الرغم من سجلها المشكوك فيه على مدى العقود العديدة الماضية. إن الوقوف إلى جانب حلفائها، وضمان الوصول إلى النفط الذي يظل حيويا للاقتصاد العالمي، في ظل توازن دقيق بين الدعم وضبط النفس يتطلب الالتزام. وكان العديد من رؤساء الولايات المتحدة يأملون في تقليص دور أميركا في الشرق الأوسط بتكلفة أقل، لكن حماس وإيران أعادتا الولايات المتحدة إلى الساحة مرة أخرى".