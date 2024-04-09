حرب المسيّرات: روسيا تعلن تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن

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تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، يوما جديدا من الاقتتال، فالجيش الروسي يحاول كسب المزيد من الأراضي الأوكرانية، بينما تحاول كييف كسب المزيد من الدعم والأسلحة الغربية.وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء تدمير صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" أطلقته أوكرانيا فوق البحر الأسود، وكذلك إسقاط 4 طائرات مسيرة فوق منطقتي بيلغورود وفورونيغ.وقالت الوزارة عبر "تليغرام": "دمرت أنظمة الدفاع الجوي أربع وحدات مسيرة أوكرانية، فوق أراضي منطقتي بيلغورود (طائرتان) وفورونيغ (طائرتان)، كما تم تدمير صاروخ "نبتون" أوكراني فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".ولم يصدر بعد تعليق من أوكرانيا.يأتي ذلك فيما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، ميكولا أوليشوك، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 20 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا لاستهداف أوكرانيا.وقال على "تليغرام" إنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفينيتسيا ولفيف.وأضاف أن روسيا أطلقت أيضا أربعة صواريخ من أنظمة الصواريخ أرض جو إس-300، لكنه لم يذكر ما حدث لتلك الصواريخ.(العربية)