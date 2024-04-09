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إقتصاد

لوقف إطلاق النار.. تركيا تفرض قيودًا على منتجات تصدّر إلى إسرائيل

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:15
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قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، في بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وفقا لرويترز.
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وقالت الوزارة إن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

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