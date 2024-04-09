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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي قد يبدأ مهاجمة رفح.. في هذه الحالة
Lebanon 24
09-04-2024
|
03:56
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش قد يشرع في اجتياح رفح، جنوبي قطاع غزة، في حال لم يتم التوصل لتقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم "قد نحصل على الضوء الأخضر لبدء عملية برية في رفح إذا لم يتحقق تقدم في صفقة التبادل".
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وفي تصريحات أخرى، قال مصادر أمنية إسرائيلية إن إسرائيل لا تستبعد "ترحيل مسؤولين كبار في التنظيمات المسلحة في غزة كجزء من صفقة واسعة".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق إن "إسرائيل مستعدة للتحلي بالمرونة في المفاوضات فيما يتعلق بعودة سكان شمال قطاع غزة "بشرط".
وأوضحت الهيئة أن الشرط الإسرائيلي يتمثل بالتوصل إلى تفاهم فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى.
وأضافت أن إسرائيل تريد التفاوض في مسألة الأسرى على عددهم، ووضع " الملطخة بالدماء" منهم، وإعطائها حق رفض بعض الأسماء.
يشار إلى أن حركة حماس كانت قد قالت، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، إن الاقتراح الإسرائيلي الذي تلقته من وسطاء قطريين ومصريين بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة لا يلبي أيا من مطالب الفصائل الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد قالت حماس، في بيان، إنها ستدرس الاقتراح وستقدم ردها إلى الوسطاء. (سكاي نيوز)
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