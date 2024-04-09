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جيش العدو الإسرائيلي يعلن عن قصف مواقع للجيش السوري

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:53
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، أنه قصف بنى تحتية تابعة للجيش السوري في منطقة محجة في درعا جنوب سوريا.
وقال في بيان إن "طائرات حربية إسرائيلية شنت ليل الثلاثاء، غارات على بنية تحتية تابعة للجيش السوري في منطقة محجة"، مضيفاً: "كذلك قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا سوريا في جنوب سوريا الليلة الماضية".
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وكانت وسائل إعلام سورية تحدثت عن "قصف إسرائيلي على تل الجابية العسكري في الريف الشمالي من محافظة درعا"، مشيرة إلى أن "القصف الإسرائيلي سبقه إطلاق صاروخ واحد من مواقع عسكرية في المنطقة باتجاه الجولان المحتل".

وزادت إسرائيل من وتيرة استهدافتها في العمق السوري منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، وكانت استهدفت الأسبوع الماضي مبنى القنصلية الإيرانية في قلب العاصمة دمشق، ما أسفر عن مقتل قادة في الحرس الثوري الإيراني. (روسيا اليوم)
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