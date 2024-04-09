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عربي-دولي

فرنسا تضغط على اسرائيل.. لفتح المعابر والا العقوبات

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:53
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قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال سيجورنيه في حديث إذاعي "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".
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وأضاف "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية".

سلاح التجويع "جريمة حرب"
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء إن ما وصفته باستخدام إسرائيل التجويع كسلاح "جريمة حرب"، مشيرة إلى أن مضاعفات مرتبطة به تودي بحياة أطفال غزة.

وأضافت في بيان أن على إسرائيل إنهاء "استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة" والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول لجميع أنحاء القطاع. وأكد البيان أن تأثير التجويع على سكان غزة يتفاقم بسبب "الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية".

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومات المعنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على إسرائيل لضمان حصول سكان غزة على المساعدات.
وقالت إن "استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب إسرائيل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات، كل ذلك يصعّب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة".
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