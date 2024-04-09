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الجيش الإسرائيلي يعلن "تصفية" مسؤول في حماس.. من هو؟ (صور)

Lebanon 24
09-04-2024 | 04:11
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد رئيس بلدية المغازي حاتم الغمري بقصف إسرائيلي استهدف مبنى تابعا لبلديات المحافظة الوسطى بشكل مباشر، واصفا ذلك "بجريمة حرب تهدف لخلق الفوضى".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن "اغتيال رئيس بلدية المغازي حاتم صالح الغمري، مع مجموعة من المواطنين المدنيين بقصف إسرائيلي استهدف مبنى مجلس الخدمات المشتركة التابع لبلديات المحافظة الوسطى بشكل مباشر وبدون سابق إنذار، يعد جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية".
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واعتبر البيان أن "جريمة الاغتيال الجبانة هذه، تندرج في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، وتشير إلى حالة العجز والتخبط التي يعيشها قادة الاحتلال خاصة في استهداف المدنيين بشكل مركز ومقصود".
وإذ حمل "الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة"، طالب دول العالم بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم والمحافل الدولية على جرائمه البشعة بحق الإنسانية، كما طالب بالضغط عليه لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة للشهر السابع على التوالي".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية الغمري الذي وصفه بأنه "رئيس مكتب الطوارئ التابع لحركة حماس في المخيمات المركزية".
 
 
 
 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بتوجيه من المخابرات العسكرية الإسرائيلية، قصفت طائرات مقاتلة الاثنين، حاتم الغمري وقتلته".(روسيا اليوم)

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