"هناك وسائل ضغط".. وزير فرنسي يقترح عقوبات على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

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رأى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه اليوم الثلاثاء، أنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.وقال سيجورنيه، لإذاعة آر.إف.آي وقناة فرانس 24 التلفزيونية: "يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش".وأكد أن "فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية"، مضيفاً: "وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية"، وفقا لرويترز.وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الاثنين أن 33207 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في الصراع المستمر منذ 6 أشهر.يشار إلى أن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.