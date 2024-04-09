Advertisement

عربي-دولي

مأساة تهزّ دولة عربيّة... وفاة 5 أشخاص بطريقة مروّعة!

Lebanon 24
09-04-2024 | 05:38
A-
A+
Doc-P-1185112-638482633036213955.png
Doc-P-1185112-638482633036213955.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 5 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم غرقاً، إثر سقوط حافلة ركاب كانوا يستقلونها في النيل في بني سويف جنوب مصر.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة وجثث المتوفين، وهم سيدة (55 عاماً) وفتاة (25 عاماً) و3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10سنوات. (العربية)
Advertisement

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2024-04-09
08:21 | 2024-04-09
08:00 | 2024-04-09
07:48 | 2024-04-09
07:20 | 2024-04-09
07:00 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24