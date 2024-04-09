مأساة تهزّ دولة عربيّة... وفاة 5 أشخاص بطريقة مروّعة!

لقي 5 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم غرقاً، إثر سقوط حافلة ركاب كانوا يستقلونها في النيل في بني سويف جنوب مصر.



وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال السيارة وجثث المتوفين، وهم سيدة (55 عاماً) وفتاة (25 عاماً) و3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 10سنوات. (العربية)

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