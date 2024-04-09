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عربي-دولي

إردوغان: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:14
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أشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، الى أن بلاده أظهرت دعمها للشعب الفلسطيني بإرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وقال في رسالة مصورة بعثها عشية عيد الفطر: "لقد أظهرنا دعمنا للشعب الفلسطيني في هذه المحنة بإرسال أكثر من 45 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة".
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وأضاف: "من الآن فصاعدا سنواصل دعمنا حتى تتوقف إراقة الدماء في غزة ويقيم إخواننا الفلسطينيون دولة فلسطينية حرة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

 
هذا وتمنّى الرئيس التركي أن "يجلب العيد الخير والفائدة على تركيا وعامة الدول الإسلامية والإنسانية جمعاء"، موضحاً أن "شهر رمضان مضى بحزن بسبب المأساة الحاصلة في قطاع غزة ومناطق أخرى".

وقال: "منذ السابع من تشرين الأول باتت غزة جرحاً ينزف ليس في قلوبنا فحسب، بل في ضمير الإنسانية جمعاء".

وتابع: "لقد واجهنا مشهدا وحشيا في غزة، حيث تم قصف المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد عمدا، والتي ينبغي عدم المساس بها حتى في الحرب".
 
وأشار إردوغان إلى استشهاد 33 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 75 ألفا آخرين جراء الحرب الإسرائيلية، وتمنى الرحمة من الله للذين فقدوا أرواحهم والشفاء العاجل للجرحى.
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