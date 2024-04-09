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عربي-دولي

كلاب تتجوّل في مطار اسطنبول.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:29
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أطلق مطار إسطنبول في تركيا تجربة فريدة تتمثل في الاستعانة بكلاب مدربة للمساعدة في تهدئة الركاب الذين يعانون من رهاب السفر.

وفي قاعات أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، تتجول 5 كلاب أملا في توفير تجربة سفر خالية من التوتر للركاب ومساعدتهم على الاسترخاء.
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وتظل الكلاب على أهبة الاستعداد دائما لتخفيف توتر وقلق المسافرين من خلال منح فرصة لهم من أجل عناقها وتدليك بطونها وتقبيلها.


وتقول سفيتلانا، المسافرة الروسية من مطار إسطنبول: "هذا شيء عظيم أنا أشعر بالقلق من السفر بالطائرات، أما الكلاب فتخفف التوتر وتثير مشاعر رقيقة".

وتعتبر الكلاب المشاركة في البرنامج الجديد، مدربة ومعتمدة بشكل احترافي لعلاج قلق وتوتر البشر. (سكاي نيوز)

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