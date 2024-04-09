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في غزة.. إنتشال أكثر من 400 جثة في محيط مستشفى الشفاء وخان يونس!

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:32
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أفادت طواقم الدفاع المدني في غزة، بأنها انتشلت جثامين 409 أشخاص، حتى الآن، من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من كلا المنطقتين.

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وأضافت طواقم الدفاع المدني أن العمل لا يزال جارياً حتى اللحظة في انتشال الجثامين من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وناشدت المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج الجثامين من تحت أنقاض المنازل المهدمة؛ نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد القوات الإسرائيلية.

كذلك، أكدت طواقم الدفاع المدني أن عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض.

بدورها، قالت "وفا" إن مواطنين ومسعفين في خان يونس، انتشلوا نحو 84 جثماناً، غالبيتها متحللة وتم نقل عدد من الجثث إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وأخرى قام المواطنون بدفنها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد 33,207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم. (سكاي نيوز عربية)
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