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عربي-دولي

زلزال عنيف جدّاً ضرب دولة جديدة في آسيا.. هل من خطر تسونامي؟

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:35
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أعلن المرصد الأميركي للزلازل أن زلزالا بقوة 6.6 على مقياس ريختر ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا اليوم الثلاثاء.

ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية على عمق حولي 33 كيلومترا بحسب المرصد الأميركي.
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ولم يصدر إنذار من احتمال حدوث أي تسونامي. (العربية) 
 
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