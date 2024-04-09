زلزال عنيف جدّاً ضرب دولة جديدة في آسيا.. هل من خطر تسونامي؟

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أعلن المرصد الأميركي للزلازل أن زلزالا بقوة 6.6 على مقياس ريختر ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا اليوم الثلاثاء.ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية على عمق حولي 33 كيلومترا بحسب المرصد الأميركي.ولم يصدر إنذار من احتمال حدوث أي تسونامي. (العربية)