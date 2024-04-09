قناة ألمانية تفصل مذيعة من أصول سورية.. ما السبب؟

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ونهاية الأسبوع، نشرت المذيعة هيلين فارس، المولودة في مدينة لايبزيغ الألمانية من أبوين سوريين، مقطعاً مصوراً عبر خاصية "ستوري" في حسابها على منصة "إنستغرام" تدعو فيه إلى استخدام تطبيق يساعد على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.وأصدرت الهيئة الألمانية على إثر ذلك بياناً، أعلنت فيه فصل فارس عن العمل بسبب ما وصفته بـ"انتهاك مبدأ الحياد" من خلال مشاركتها ذلك التطبيق في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأضاف البيان أن الهيئة "أعفت فارس من مهامها في إدارة البرنامج بما في ذلك تقديم برنامج الحوار الرقمي (ميكس توك) بعد أن أعربت مراراً وتكراراً عن مواقف سياسية متطرفة في حسابها الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها ما يتعلق بنشر تطبيق يمكن استخدامه للتعرف على السلع المدرجة على قائمة المقاطعة من أجل تجنب دعم الاقتصاد الإسرائيلي، كما أن فارس دعت في وقت سابق إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية".وتابع: "من المهم بالنسبة لنا أن المنشور المعني لم ينشأ في سياق العمل في القناة، وقد أوضحنا للسيدة فارس أن على المشرفين على المناظرات واجب الحياد لحماية استقلالية البرنامج ومصداقيته، وقد افتقدت السيدة فارس هذا الحياد في نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي".وقالت فارس في بيان عبر حسابها على "إنستغرام"، إن "وسائل الإعلام الألمانية تحاول إسكات كل الأصوات التي تتحدث باسم فلسطين، ولهذا السبب نحن بحاجة إلى التحدث أكثر وبصوت أعلى".