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عربي-دولي

هجمات جديدة للحوثيين تضربُ البحر الأحمر.. إطلاق صاروخ من وسط اليمن

Lebanon 24
09-04-2024 | 06:53
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قامت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة إب، وسط اليمن، ضمن عمليات استهدافها للسفن في البحرين الأحمر والعربي.
 
ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر يمنية قولها إن عملية الإطلاق تمت من معسكر الحمزة ومناطق حوله تقع ضمن مديرية السبرة.
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وووفقاً للشبكة، فقد حولت مجموعات الحوثي الموالية لإيران معسكر الحمزة إلى منصة رئيسية لإطلاق الصواريخ من هذه المحافظة.

ومن جهة أخرى، أعلنت مليشيات الحوثي، إصابة مدني في غارة أميركية بريطانية استهدفت منزله في قرية منظر في مديرية الحوك جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن. 

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" أنها دمرت أنظمة دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة ومحطة تحكم أرضية للحوثيين بمنطقة البحر الأحمر.

وقالت القيادة إن عملياتهم بالبحر الأحمر تمت دون أي إضرار بالسفن التجارية أو الأميركية أو سفن التحالف. (سكاي نيوز عربية)
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