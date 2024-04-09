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عربي-دولي

بالفيديو... ظواهر غريبة رافقت الكسوف يوم أمس!

Lebanon 24
09-04-2024 | 07:20
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تجمّع ملايين الأشخاص، أمس الاثنين، لمشاهدة كسوف كلي نادر في سماء أميركا الشمالية، من المكسيك إلى كندا مرورا بالولايات المتحدة، في حدث فلكي مذهل أغرق مناطق واسعة بالظلام في وضح النهار.

وشهدت هذه المناطق ظواهر غريبة بعضها مرعب حدث خلال الكسوف الكلي للشمس. وظهرت ظلال الأشجار والأجسام بشكل دوائر صغيرة. ونشرت "ديلي ميل" فيديو لهذه الظاهر، نقلا عن سكان أميركا الشمالية، حيث شاهدوا الكسوف.
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وبحسب العلم فإن هذه الظاهرة تعرف ما يسمى بتأثير الثقب، والتي تحدث في حالتي الكسوف الكلي والجزئي. كما تسمى الحالة بنطاقات الظل والتي حيرت العلماء ولا تزال لغزا.

ومن ضمن هذه الظاهرة، رؤية خطوط متموجة من الظلام والضوء على الأسطح تشبه انعكاس الضوء في حوض السباحة. (ألعربية)

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