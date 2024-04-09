"لا توجد قوة في العالم ستُوقفنا"... نتنياهو: سنقضي على "حماس"

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنُكمل القضاء على كتائب حركة حماس بما في ذلك في رفح"، مؤكدا أنه "لا توجد قوة في العالم ستوقفنا".وفي تصريح خلال زيارته لمركز تعبئة وتجنيد في الجيش الاسرائيلي، لفت نتنياهو إلى أن "هناك قوى كثيرة تحاول إيقافنا، لكن هذا لن يساعد. نحن ملتزمون بالقيام بذلك".وتوجه إلى المجندين قائلا: "كل واحد منكم الآن، أثناء تعيينه، سيساهم بطريقة أو بأخرى في إكمال الهدف. بعد أن فعلوا شيئا كهذا ببلدنا، لن يفعلوا ذلك مرة أخرى". (روسيا اليوم)