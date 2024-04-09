أميركا تمدّ أوكرانيا بأسلحة إيرانيّة

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أعلن الجيش الأميركي عن تزويد أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخيرة تمت مصادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي: " نقلت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5000 سلاح كلاشنيكوف من طراز أيه كاي-47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع الماضي".وأضافت أن هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية، مشيرة إلى أن هناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة. (سكاي نيوز)