Advertisement

عربي-دولي

أميركا تمدّ أوكرانيا بأسلحة إيرانيّة

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:57
A-
A+
Doc-P-1185189-638482752031488223.jpg
Doc-P-1185189-638482752031488223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الأميركي عن تزويد أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخيرة تمت مصادرتها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على وسائل التواصل الاجتماعي: " نقلت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 5000 سلاح كلاشنيكوف من طراز أيه كاي-47 ورشاشات وبنادق قناصة وآر بي جي-7 وأكثر من 500 ألف قطعة ذخيرة إلى القوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع الماضي".
Advertisement

وأضافت أن هذه الأسلحة ستساعد أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة القوات الروسية، مشيرة إلى أن هناك ما يكفي من المعدات لتسليح كتيبة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-04-09
10:53 | 2024-04-09
10:30 | 2024-04-09
10:15 | 2024-04-09
10:00 | 2024-04-09
09:55 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24