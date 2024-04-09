Advertisement

إقتصاد

وزير خارجية هنغاريا: تخلي أوروبا عن الغاز بمثابة انتحار اقتصادي

Lebanon 24
09-04-2024 | 09:26
A-
A+
Doc-P-1185198-638482768740718308.jpg
Doc-P-1185198-638482768740718308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو الأهمية الاقتصادية للغاز بالنسبة لهنغاريا، معتبرا أن التخلي عن الغاز الطبيعي والمسال سيكون بمثابة انتحار اقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير خارجية هنغاريا، في مؤتمر صحفي في بودابست اليوم الثلاثاء، إلى أن بلاده لا تخطط لاستبعاد الوقود الأزرق من ميزان الطاقة في السنوات القادمة.
Advertisement

وقال سيارتو: "سيظل الغاز الطبيعي جزءا من ميزان الطاقة في البلاد لسنوات عديدة قادمة، ونرفض الشطب القسري للغاز من مزيح الطاقة، ونعتبر الخطوة بمثابة انتحار اقتصادي، ولا نريد تعريض القدرة التنافسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي للخطر".

وأضاف أن هنغاريا لا تعتزم التخلي عن عقود الغاز مع موردين موثوقين، لافتا إلى أنها بدأت مؤخرا في شراء الغاز من تركيا، وتخطط لتوريد عقود التوريد مع موردين آخرين.

وانتقد وزير خارجية هنغاريا إجراءات المفوضة الأوروبية، التي لا تؤيد تطوير البنية التحتية للطاقة في جنوب شرق أوروبا بذريعة أن الغاز الطبيعي سيختفي من ميزان الطاقة خلال 15 عاما. (روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-04-09
10:53 | 2024-04-09
10:30 | 2024-04-09
10:15 | 2024-04-09
10:00 | 2024-04-09
09:55 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24