وزير خارجية هنغاريا: تخلي أوروبا عن الغاز بمثابة انتحار اقتصادي

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أكد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو الأهمية الاقتصادية للغاز بالنسبة لهنغاريا، معتبرا أن التخلي عن الغاز الطبيعي والمسال سيكون بمثابة انتحار اقتصادي للاتحاد الأوروبي.وأشار وزير خارجية هنغاريا، في مؤتمر صحفي في بودابست اليوم الثلاثاء، إلى أن بلاده لا تخطط لاستبعاد الوقود الأزرق من ميزان الطاقة في السنوات القادمة.وقال سيارتو: "سيظل الغاز الطبيعي جزءا من ميزان الطاقة في البلاد لسنوات عديدة قادمة، ونرفض الشطب القسري للغاز من مزيح الطاقة، ونعتبر الخطوة بمثابة انتحار اقتصادي، ولا نريد تعريض القدرة التنافسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي للخطر".وأضاف أن هنغاريا لا تعتزم التخلي عن عقود الغاز مع موردين موثوقين، لافتا إلى أنها بدأت مؤخرا في شراء الغاز من تركيا، وتخطط لتوريد عقود التوريد مع موردين آخرين.وانتقد وزير خارجية هنغاريا إجراءات المفوضة الأوروبية، التي لا تؤيد تطوير البنية التحتية للطاقة في جنوب شرق أوروبا بذريعة أن الغاز الطبيعي سيختفي من ميزان الطاقة خلال 15 عاما. (روسيا اليوم)