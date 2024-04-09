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كاميرون يناقش قضايا أوكرانيا وغزة ومستقبل "الناتو" مع ترامب

Lebanon 24
09-04-2024 | 09:44
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ذكرت صحيفة "تليغراف" أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش، اليوم الثلاثاء، سبل دعم أوكرانيا ومستقبل حلف "الناتو" والوضع في الشرق الأوسط مع الرئيس الأمريكي السابق.

وأفيد في وقت سابق بأن كاميرون يعتزم لقاء دونالد ترامب في فلوريدا في إطار رحلته إلى الولايات المتحدة. وقد قللت وزارة الخارجية البريطانية من أهمية الزيارة، قائلة إن الاجتماع مع مرشحي المعارضة كان "ممارسة معتادة" بالنسبة للوزراء.
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وأفادت الصحيفة بأن هذه كانت المفاوضات الأولى لترامب مع وزير بريطاني كبير بعد تركه الرئاسة الأميركية.

وبحسب مصدر في الحكومة البريطانية، لفت كاميرون خلال "اجتماع مثمر" انتباه الرئيس السابق إلى مقدار ما تنفقه لندن على الإنفاق الدفاعي. وكما تذكر الصحيفة، فقد وصف كاميرون ترامب، في وقت سابق، بأنه "حمائي، كاره للأجانب، كاره للنساء". (روسيا اليوم) 
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