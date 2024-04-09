جريمة مروّعة في بلدٍ عربيّ.. ضربوه حتّى الموت وألقوا جثته من الطابق الثامن

شهدت منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة في مصر، جريمة قتل مروعة حيث لقي شاب مصرعه على يد 3 أشخاص اعتدوا عليه بالضرب المبرح وألقوا جثته من الطابق الثامن.

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وكانت البداية ببلاغ لغرفة عمليات النجدة من سكان أحد العقارات بمنطقة بشتيل يفيد بحدوث جريمة قتل وقيام مجموعة من الأشخاص بإلقاء شاب من الطابق الثامن ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.وانتقلت قوات الأمن وتبين أن المجني عليه دخل في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة وتعددت اللقاءات بينهما في غرفة نومها وأمام أطفالها، وعندما علم أشقاؤها بالأمر توجهوا إلى هناك واعتدوا عليه وألقوا جثته من الطابق الثامن، وتم ضبط أحدهم وجار البحث عن المتهم الآخر وصديقه. (روسيا اليوم)